Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Maas/Iran

KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu Maas/Iran:

"Die konfrontative Außenpolitik Washingtons zwingt die Europäer zur Eigenständigkeit.



Dem an sie gestellten Autonomieanspruch aber sind die Europäer nicht gewachsen. Ihre innere Schwäche steht ihnen ebenso im Weg wie mächtige Widersacher im Osten und dem Fernen Osten. Das aber sollte ihnen Ansporn sein, an einer eigenständigen Weltpolitik zu arbeiten. Auf geopolitische Machtdemonstrationen kommt es da nicht an. Was der Nahe und Mittlere Osten dringend benötigt, sind Anreize zur Überwindung des krassen Wohlstandsgefälles und der Perspektivlosigkeit der Jugend. Gefragt sind auch Ideen zum Umgang mit Wassermangel oder Luftverschmutzung."