Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Lebensmittel-Gipfel

KÖLN (dpa-AFX) - 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Lebensmittel-Gipfel

Jetzt will es Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) mit der Androhung von Sanktionen gegen Handelskonzerne richten.



Das Grundproblem wird durch solche Szenarien nicht gelöst. Hier ist EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gefragt. Will sie ihren "Green Deal" ernsthaft angehen, muss sie das längst überholte Subventionssystem komplett umbauen. Die Überproduktion muss zurückgefahren werden, die Landwirtschaft muss insgesamt umwelt- und klimafreundlicher werden. Nur dafür darf es öffentliches Geld geben. Um ehrlich zu sein, bedeutet das aber auch: So billig wie heute werden unsere Lebensmittel in Zukunft nicht mehr sein.