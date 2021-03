Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Laschets Rolle als CDU-Chef

KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu Laschets Rolle als CDU-Chef:

"Der neue Parteichef steht schon mit dem Rücken zur Wand.



Er hat am Dienstag in Berlin einen guten Auftritt hingelegt, als er die ersten inhaltlichen Pflöcke für das Wahljahr einschlug. Ihm fehlt aber viel, was die CDU jetzt braucht. Dazu zählen Zeit und Kraft, die Partei inhaltlich wirklich neu aufzustellen. Das zentrale Manko aber ist, dass es Laschet an Popularität und Vertrauen in der Bevölkerung und in den eigenen Reihen mangelt."/be/DP/he