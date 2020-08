Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Klimawandel

KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu Klimawandel:

"Die Folgen der Pandemie werden sich klein ausnehmen im Vergleich zu dem, was uns sehr bald schon droht, wenn sich der Klimawandel weiter so rasant verschärft.



Wir müssten ihn endlich mindestens so ernst bekämpfen wie die Corona-Krise. Oder uns in die Augen sehen und ehrlich bekennen, dass wir diese Welt einfach nicht retten wollen."/al/DP/he