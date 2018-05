Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Italien

KÖLN (dpa-AFX) - Der "Kölner Stadt-Anzeiger" schreibt zur Italien-Krise:

"Die politische und ökonomische Misere in Italien ist hausgemacht.



Es wäre unlauter, anderen EU-Staaten oder den Brüsseler Institutionen die Verantwortung dafür zuzuschieben. Sämtliche Spielregeln der Eurozone hat Italien mitbeschlossen. Auch jene, die das Land zu Sparsamkeit verpflichten. Sollte jetzt allerdings das Projekt einer großen EU-Reform scheitern, so tragen andere dafür sehr wohl eine Mitverantwortung. Allen voran Deutschland und Kanzlerin Merkel. Acht Monate ist es her, dass Frankreichs Präsident Macron in seiner Sorbonne-Rede seine Vision für eine Neugründung Europas und eine Vertiefung der Eurozone präsentierte. Auf eine Antwort aus Berlin wartet er bis heute."