Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Inzidenzwerten

KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu Inzidenzwerten:

"Es wird Zeit, dass die Corona-Politik eine neue Abbiegung nimmt.



Sie muss in der Begründung ihrer Maßnahmen differenzierter werden. Das Einbeziehen anderer Größenordnungen neben den Inzidenzzahlen, die uns als Gradmesser erhalten bleiben werden, ist aber kein Freifahrtschein für anhaltende Öffnungen. Vorsicht bleibt geboten. Nachdem in den vergangenen Monaten der Fokus auf dem Schutz vor dem Virus lag, wird sich nun stärker das Leben mit dem Virus durchsetzen - so wie man auch mit vielen anderen Risiken lebt, die begrenzt und beherrschbar sind."/DP/jha