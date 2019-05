Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Impfpflicht/Spahn

KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu Impfpflicht/Spahn:

"Ein Schutz ist nur dann erreicht, wenn die Impfrate so hoch ist, dass die sogenannte Herdenimmunität erreicht wird.



Der eigene Impfschutz ist also immer ein wesentlicher Beitrag zum Schutz der Gemeinschaft. Und damit lässt sich der Eingriff des Staates ausreichend rechtfertigen. Denn er hat eine Schutzpflicht gegenüber dem Leben und der körperlichen Unversehrtheit aller seiner Bürger. Wenn diese nicht willens sind, sich solidarisch zu verhalten, darf die Solidarität erzwungen werden. In der Abwägung der widerstreitenden Grundrechte steht der Schutz von Leben und Gesundheit im Vordergrund."/be/DP/he