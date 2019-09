Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu den Grünen

KÖLN (dpa-AFX) - Kölner Stadt-Anzeiger' zu den Grünen:

"Die Grünen sind so seriös geworden, wie das bei ihrer Gründung niemand für möglich gehalten hätte.



Sie stellen in Stuttgart einen Regierungschef, der ebenso gut in der CDU sein könnte. Sie bleiben bei Sondierungsgesprächen sitzen - während die FDP geht. Sie haben mit Annalena Baerbock und Robert Habeck ein Duo an der Spitze, dem die Herzen bürgerlicher Schichten zufliegen. Und Flügel scheint es nur noch auf dem Papier zu geben. Die Vokabel, die alles zusammen hält: Verantwortung."/ra/DP/nas