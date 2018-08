Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Genua

KÖLN (dpa-AFX) - Der "Kölner Stadt-Anzeiger" zu Genua:

"Die Stimmung der Italiener ist derzeit geprägt von Wut, Fassungslosigkeit und Enttäuschung darüber, dass man in ihrem Land einfach so beim Überqueren einer Autobahnbrücke stirbt.



Aber der Zorn richtet sich nicht gegen die regierenden Populisten. Er richtet sich gegen den Staat und gegen die "vecchia politica", die alte Politik, von Berlusconis Forza Italia bis zu Mitte-Links und Ex-Premier Matteo Renzi. Fünf Sterne und Lega - knapp drei Monate an der Macht - haben dagegen immer noch das Image, "die Neuen" zu sein. Die Populisten nutzen diese Stimmung aus. Die Sündenböcke für die Tragödie benannten di Maio, Salvini und Co., bevor überhaupt gesicherte Erkenntnisse vorlagen."/yyzz/DP/she