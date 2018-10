Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Geiselnahme am Kölner Hauptbahnhof

KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu Geiselnahme am Kölner Hauptbahnhof:

"Geiselnahmen gehören zu den schwierigsten Lagen für die Polizei.



Im Kölner Hauptbahnhof scheinen ihre Verhandler und das Sondereinsatzkommando alles richtig gemacht zu haben. Auch die Ermittlungen haben schnell erste Ergebnisse erbracht. Dafür gebührt der Polizei Respekt. Was sie bisher bekanntgeben konnte, hilft den Terrorverdacht zu zerstreuen und einen Wildwuchs an Vermutungen über den Hintergrund und den Aufenthaltsstatus des Täters zu verhindern. Größtmögliche Klarheit schafft Vertrauen. Auch in so unklaren Situationen."/zz/DP/jha