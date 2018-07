Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Freihandelsabkommen EU und Japan

KÖLN (dpa-AFX) - Der "Kölner Stadt-Anzeiger" zu Freihandelsabkommen EU und Japan:

"Viele Kritikpunkte am Freihandelsabkommen sind berechtigt.



Insbesondere hätte man sich gewünscht, dass die EU die Lehren aus den Verhandlungen mit Kanada gezogen und das dort vereinbarte Schutzniveau gehalten hätte. Schwerer als diese Bedenken aber wiegt die Freude über einen politischen Erfolg. In der Ära von Trump gibt es nicht nur Abschottung und Nationalismus. Hier haben sich Wirtschaftsmächte auf gemeinsame Interessen besonnen. Zusammenarbeit und Kompromisse first - das ist ein starkes Signal."/al/DP/she