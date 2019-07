Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu EU-Spitzenposten

KÖLN (dpa-AFX) - Der "Kölner Stadt-Anzeiger" zu EU-Spitzenposten:

"Hätten die Staats- und Regierungschefs am Montag über den Vorschlag abgestimmt, dann wären die Gräben in Europa noch breiter geworden.



Die Sache musste verschoben werden, sonst hätten sich mit Polen und Italien zwei große Staaten düpiert gefühlt. Die Zusammenarbeit im Europäischen Rat wäre noch schwieriger geworden, als sie es ohnehin schon ist. Die Verschiebung gibt allen Beteiligten Gelegenheit, sich neu zu sortieren. Alles hat seinen Preis - auch die Zustimmung zu einem Kandidaten. Das ist übliches Geschäftsgebaren in der EU."/yyzz/DP/fba