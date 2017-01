Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Donald Trump

KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu Donald Trump:

"Dieses Kabinett ist in seinem Selbstverständnis Trump so verbunden wie Eisbären der Polarregion.



Sie brauchen keinen moralischen Kompass. Falls die Richtung mal nicht stimmt, halten sie einfach einen Magneten so hin, dass ihr Weg der richtige scheint. Bleibt die Frage, wie lange die Amerikaner sich das gefallen lassen."/DP/he