Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Corona/Aufhebung der Testpflicht

KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu Corona/Aufhebung der Testpflicht:

"Die Kehrtwende zeigt, dass das Gesundheitssystem offenbar doch nicht über die Reserven verfügt, die bislang in der Politik zu einer gewissen Gelassenheit im Umgang mit den wieder steigenden Fallzahlen geführt hatten.



Bei den Testkapazitäten droht jetzt offenbar eine Überlastung. Das ist eine beunruhigende Nachricht. Mit dem Kursschwenk gerät auch das Vertrauen in die politische Führung ins Wanken. Spahn galt bislang als souveräner Manager der Pandemie und sonnte sich in guten Umfragewerten. Der Höhenflug des Münsterländers, dem manche sogar das Kanzleramt zutrauen, dürfte mit dem Richtungswechsel vorerst beendet sein."/yyzz/DP/he