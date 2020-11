Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Bundesparteitag der AfD

KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu Bundesparteitag der AfD:

Die Rechtspartei zerfällt in zwei fast gleich große Teile.



Der eine will Bewegungspartei sein, paktiert mit Rechtsextremen oder ist selber rechtsextrem. Bundestags-Fraktionschef Alexander Gauland steht fest an der Seite dieses Bewegungsflügels. (...) Parteichef Jörg Meuthen hält die Einstufung der Gesamt-AfD als "Verdachtsfall" für kaum noch abwendbar, dennoch kämpft er um die bürgerliche Rest-Klientel. Nach Punkten, also Wahlergebnissen, geht Meuthen als knapper Sieger aus diesem Parteitag hervor. (...) Die AfD geht maximal gespalten ins Wahljahr 2021. Der eigentliche Anlass des Parteitags, die Verabschiedung eines Sozial- und Rentenprogramms, geriet völlig in den Hintergrund.