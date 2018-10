Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Brett Kavanaugh

KÖLN (dpa-AFX) - Der "Kölner Stadt-Anzeiger' zu Brett Kavanaugh":

"Mit Kavanaugh zieht erstmals ein Jurist in den Supreme Court ein, der am Ende eines so bitteren Streits vereidigt wurde.



Es ist der finale Bruch eines Prinzips, das lange die US-Politik geprägt hat: Oberste Richter, obgleich politisch ausgewählt, sollten mit überparteilicher Mehrheit in das lebenslang geltende Amt gewählt werden. Die Entscheidungen, die sie zu treffen haben, sind größer als die Politik. Mit 50:48 Stimmen wurde Kavanaugh vom Senat bestätigt. Es ist der geringsten Rückhalt, den je ein Richter seiner Position hatte."