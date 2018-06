Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Bamf-Skandal

KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu Bamf-Skandal:

"Zwar ist längst bekannt, dass das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge durch den Zustrom überfordert war.



Auch stehen Tempo und Qualität in jeder Behörde wie überhaupt im Leben in einem logischen Spannungsverhältnis. Nur: Wenn AfD und FDP über all das sprechen möchten - bitte sehr! Ein Untersuchungsausschuss böte die Möglichkeit, die Gesellschaft mit sich selbst zu versöhnen, wie FDP-Chef Christian Lindner treffend anmerkte - und rechtslastige Mythen zu zerstören wie etwa den, es habe da einen großen Plan gegeben. Weder Linke noch Grüne haben Grund, sich vor der komplexen Wahrheit zu ängstigen."/zz/DP/jha