Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Aufhebung/Ausnahmezustand in der Türkei

KÖLN (dpa-AFX) - Der "Kölner Stadt-Anzeiger" zu Aufhebung/Ausnahmezustand in der Türkei:

"Die neue Präsidialverfassung, die mit Erdogans Wiederwahl in Kraft getreten ist, gibt dem Staatschef regulär viel mehr Befugnisse, als er sie unter dem Ausnahmezustand jemals hatte.



Um sein Herrschaftsinstrumentarium zu vervollständigen, lässt Erdogan jetzt noch schnell die Antiterrorgesetze verschärfen. Mit dem Ende des Ausnahmezustandes kehrt die Türkei also nicht zur demokratischen Normalität zurück. Im Gegenteil: Das Land bewegt sich weiter in Richtung auf einen autoritären Staat."/zz/DP/she