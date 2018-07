Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Antisemitismus

KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu Antisemitismus:

"Zwei antisemitische Ausfälle in Bonn und mutmaßlich auch in Düsseldorf, bei denen die Opfer körperlich attackiert wurden, machen eines deutlich: Es darf kein Nachlassen gegenüber denen geben, die Judenfeindschaft schüren - ob platt und brutal oder raffiniert in scheinbar gepflegten Worten.



Die offene Gesellschaft ist am Ende, wenn Bewegungsfreiheit und Sicherheitsgefühl enden, sobald man die eigenen Gefilde verlässt, ob nun im Kopf oder ganz konkret im öffentlichen Raum. Der Kampf gegen den Antisemitismus ist damit zugleich auch ein Bekenntnis zum gesellschaftlichen Zusammenhalt insgesamt."/DP/jha