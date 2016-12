Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Anschlag Berlin/NRW

KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu Anschlag Berlin/NRW:

"Dass vor allem NRW immer wieder im Mittelpunkt islamistischer Exzesse steht, ist kein Zufall.



Es gibt 2700 Salafisten an Rhein und Ruhr. Galten davon im Sommer 2015 etwa 320 als gewaltbereit, sind es mittlerweile mehr als 600 - wovon 125 als "extrem risikobehaftet" eingestuft werden. Viel zu lange wurde nur zugeschaut, wie diese staats- und menschenverachtende Subkultur gewachsen ist, wie die Gefahr immer größer wurde. Trotz aller Präventionsprogramme: Innenminister Ralf Jäger muss sich fragen lassen, wieso die Zahl der Extremisten gerade in Nordrhein-Westfalen so ansteigen konnte."/ra/DP/jha