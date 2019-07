Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu AfD

KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu AfD:

"Es gibt keinerlei Hinweis darauf, wie der Prozess der fortschreitenden Radikalisierung der AfD aufzuhalten sein sollte - und zwar ganz egal, welche Vorsitzenden die AfD künftig führen.



Der "Flügel" gibt in der AfD den Ton an - auch ohne, dass Höcke bislang ein Vorstandsamt innehätte. Mancher hatte gehofft, der Einzug in den Bundestag werde die gemäßigten Kräfte in der Partei stärken. Doch tatsächlich rückt die AfD nur immer weiter nach rechts."/al/DP/he