Pressestimme: 'Kieler Nachrichten' zur Asyl-Affäre

KIEL (dpa-AFX) - "Kieler Nachrichten" zur Asyl-Affäre:

"Horst Seehofer trägt als neuer Minister noch die geringste Schuld an den Missständen im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge.



Für CSU und CDU ist der Skandal gleichwohl ein Fiasko: Seit 2005 stellen sie ununterbrochen den Innenminister. Will die Union in der Asylpolitik glaubwürdig Ordnung einfordern, sollte sie schnell dafür sorgen, dass im Bamf Ordnung einkehrt."/yyzz/DP/he