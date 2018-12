Pressestimme: 'Kieler Nachrichten' zu Jahresausklang/'Spiegel'-Affäre

KIEL (dpa-AFX) - "Kieler Nachrichten' zu Jahresausklang/'Spiegel"-Affäre:

"Am Ende dann noch die "Spiegel"-Affäre, bei Licht besehen nicht weniger als eine Katastrophe für die gesamte deutsche Presse.



Das schäbige Tun eines Reporters diskreditiert den Journalismus in Gänze, der ohnehin seit der Flüchtlingskrise unter besonderer Beobachtung steht. Das ist deshalb so bedeutsam, weil das Vertrauen in die Medien zu den tragenden Pfeilern der demokratischen Gesellschaft gehört. Wir, die Journalisten, leben von unserer Glaubwürdigkeit, und wir tun gut daran, uns jeden Tag und immer wieder neu zu prüfen."/al/DP/he