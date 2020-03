Pressestimme: 'Hessische Niedersächsische Allgemeine' zur Hilfsbereitschaft

KASSEL (dpa-AFX) - "Hessische Niedersächsische Allgemeine" zur Hilfsbereitschaft:

"Zu den aktuellen Herausforderungen gehört vor allem, sich vernünftig zu verhalten und Solidarität zu zeigen gegenüber denen, die in dieser Krise besonders gefährdet sind: die Älteren, die Menschen mit Vorerkrankungen.



Und bei all den Nachrichten über weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens und bei all den Problemen, die wir als Gesellschaft zu bewältigen haben, ist das etwas sehr Ergreifendes: zu sehen, wie sich in dieser Krise eine Welle der Hilfsbereitschaft entwickelt. Dazu kommt die Kreativität, mit der gegen diese Tristesse angekämpft wird, wenn wie jüngst in Italien alle auf ihren Balkonen stehen und gemeinsam singen. Auch so funktioniert der Kampf gegen die Notlage. Hierzulande gibt es auch genügend gute Beispiele. Der Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg etwa hat angeboten, ältere Menschen durch Einkaufshilfen zu unterstützen. Das sind die Vorbilder von heute."/yyzz/DP/he