Pressestimme: 'Hessische Niedersächsische Allgemeine' zur Deutschen Bahn

KASSEL (dpa-AFX) - "Hessische Niedersächsische Allgemeine" zur Deutschen Bahn:

"Der Bund sollte sich bei seiner Kritik aber auch an die eigene Nase fassen.



Nicht nur bei der Bahn sitzen Experten, auch im Bundesverkehrsministerium. Wozu also so viele teure Berater? Offensichtlich glaubt man in Berlin nicht nur bei der Bahn, dass Beraterverträge ein Qualitätsmerkmal sind. Das Gegenteil ist augenscheinlich der Fall."/be/DP/jha