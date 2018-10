Pressestimme: 'Hessische Niedersächsische Allgemeine' zur Bayernwahl

KASSEL (dpa-AFX) - 'Hessische Niedersächsische Allgemeine' zur Bayernwahl

In Bayern sind jene beiden Parteien abgestraft worden, die sich noch immer als Volksparteien wähnen.



Die CSU bestätigt mit dem Verlust ihrer Alleinherrschaft den Bundestrend: Die Union verliert nach rechts an AfD und in Richtung Grüne. Und die SPD verliert weiter dramatisch an alle, in Bayern gehört sie nun zu den Kleinen. Diese Auflösung der Bindungskräfte der Volksparteien löst Ängste aus und macht andere Regierungschefs nervös. Volker Bouffier ging - untypisch für ihn - noch vor dem bayrischen Ausgang mit Schuldzuweisungen auf Distanz zur CSU. Er hat recht. Vor allem die CSU hat mit ihrem wirren Wirken im Bund beim Wähler viel Vertrauen in die Große Koalition gekostet. Vermutlich auch in das CDU-geführte Bündnis von Bouffier./be/DP/zb