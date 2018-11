Pressestimme: 'Hessische Niedersächsische Allgemeine' zum Brexit

KASSEL (dpa-AFX) - "Hessische Niedersächsische Allgemeine" zum Brexit:

"Der erbitterte innerbritische Streit könnte glauben machen, dass der Brexit nur ein Problem der Briten ist.



Theresa May nahm gestern Abend jedenfalls eine erste wichtige Hürde auf dem Weg zu einer Einigung mit der EU. Klar ist: London repräsentiert die zweitstärkste Volkswirtschaft der EU. Die Briten sind allein so stark wie 20 andere der 28 EU-Staaten. Wenn London geht, dann bleibt im Rest der EU wenig beim Alten. So liegt es im höchsten deutschen Interesse, dass der Abschied der Briten in Wahrheit kein Ende wird, sondern ein Neuanfang. It's theeconomy - auf die Wirtschaft kommt's an. Das ist die Botschaft des Kompromisses. Ob er gelingt oder nicht - schon jetzt verändert London die EU stärker, als es mancher wahrhaben will."/be/DP/he