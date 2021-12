Pressestimme: 'Hessische Niedersächsische Allgemeine' zu VW/Diess

KASSEL (dpa-AFX) - Die "Hessische Niedersächsische Allgemeine" zu VW/Diess:

"Ob die Wolfsburger mit dem Personalkarussell in einer künftig vergrößerten Führungsrunde die Klassenziele Innovation und Renditewachstum besser erreichen, bleibt abzuwarten. Zumindest aber gibt es gute Noten im Fach Diplomatie. Diess kann sich zudem zugutehalten, dem Konzern seinen Stempel aufgedrückt zu haben: Das Investitionsprogramm von 159 Milliarden Euro für die kommenden fünf Jahre trägt seine Handschrift. Mehr als die Hälfte der Summe fließt in die E-Mobilität und die Digitalisierung von Modellen und Produktion. Der Kraftakt ist notwendig, die hoffentlich wieder hergestellte Ruhe in der Chefetage ist überfällig. Denn die Erfolge der Vergangenheit zählen in Zukunft immer weniger. Die Messlatte für die Wolfsburger sind nicht die angestammten Konkurrenten, sondern junge Unternehmen wie Tesla, die schnell durchstarten, weil sie keine Werke umbauen, sondern sie neu hochziehen - zugeschnitten auf die Märkte von morgen. Ein Machtkampf passt weniger denn je in diese Zeit."