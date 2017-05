Pressestimme: 'Hessische Niedersächsische Allgemeine' zu Trump

KASSEL (dpa-AFX) - Die "Hessische Niedersächsische Allgemeine" zu Trump:

"Natürlich kann man jede Äußerung, jedes Verhalten als Ausdruck einer Strategie auslegen.



Aber folgende These klingt doch zu vermessen: Trump entwickle planvoll eine politisch-militärische Partnerschaft der sunnitischen Golfmonarchien und Israel gegen den gemeinsamen Feind, den schiitischen Iran - um mithilfe eines solchen Zweckbündnisses gleich die gesamte Nahost-Region befrieden zu können. Fatalerweise beschwört Trump das Feindbild Iran just dann besonders herauf, als dort ein reformbereiter Mullah erneut ins Präsidentenamt gewählt wird. Trump tut außerdem so, als sei der Iran der einzig Schuldige an Kriegen, Konflikten und Verwerfungen in der Region. Dabei ist sein derzeitiger Lieblingspartner Saudi-Arabien ebenso verantwortlich. Ihn mit Waffen zu versorgen, ist keine durchdachte Strategie, sondern ein mieses Milliardengeschäft, das das Gegenteil von Frieden schafft. Wer erklärt das dem Präsidenten? Der Papst versuchte es gestern mit einem Appell. Die Nato-Chefs sollten heute Tacheles reden."/yyzz/DP/she