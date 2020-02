Pressestimme: 'Hessische Niedersächsische Allgemeine' zu Thüringen

KASSEL (dpa-AFX) - 'Hessische Niedersächsische Allgemeine' zu Thüringen

Was in Thüringen geschehen ist, war ein absoluter Tabubruch.



CDU und FDP haben den Nazi Björn Höcke und dessen thüringische AfD zum Zünglein an der Waage gemacht. Erst einen Tag später haben sie hoffentlich begriffen, welche Ungeheuerlichkeit sie zu verantworten haben und dass man mit Antidemokraten keine gemeinsame Sache macht. Kommt es zur Auflösung des Landtags und anschließenden Neuwahlen, wissen die Wähler, dass auf die SPD Verlass ist und auf CDU und FDP nicht./yyzz/DP/zb