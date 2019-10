Pressestimme: 'Hessische Niedersächsische Allgemeine' zu Syrien

KASSEL (dpa-AFX) - "Hessische Niedersächsische Allgemeine" zu Syrien:

"Der Einfluss des Westens ist bis zur Unkenntlichkeit zurückgedrängt.



Russland, Türkei, Iran und das Assad-Regime werden die Zukunft des Landes bestimmen. Der Westen wird nur noch als Finanzier des Wiederaufbaus gebraucht - ohne politische Mitsprache. Er wird sich in die Rolle des interessierten Beobachters mit Geld im Portemonnaie fügen müssen. Assad mächtigster Verbündeter Russland lässt sich seine Stellung als zentrale Ordnungsmacht im Land vorerst nicht mehr nehmen. Denn der Kreml hat jetzt das erreicht, was er immer wollte: Er bestimmt im Nahen Osten auf Dauer mit; er hat seine militärische Präsenz im Mittelmeerraum gestärkt. Und er kann als Vetomacht im UN-Sicherheitsrat nach Bedarf jede Initiative des Westens blockieren. Über eine Schutzzone und darüber, welche Bevölkerungsgruppen in ihr Schutz finden, entscheidet am Ende Moskau."