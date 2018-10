Pressestimme: 'Hessische Niedersächsische Allgemeine' zu SPD/Nahles

KASSEL (dpa-AFX) - "Hessische Niedersächsische Allgemeine" zu SPD/Nahles:

"Weder die staatspolitische Verantwortung nach dem Scheitern von Jamaika Ende 2017 noch die inhaltlichen Erfolge der SPD-Minister haben sich für die Partei ausgezahlt.



Den Wählerexodus kann sie auch in der Regierung nicht aufhalten. Will Andrea Nahles der Sozialdemokratie noch einen Rest von Würde bewahren und die Chance für einen Neuanfang geben, sorgt sie dafür, dass die SPD die Große Koalition beendet. Ohne sich vorher mit Bedingungen an die Union zu verkämpfen. Damit würde sie ihrer Aufgabe als Vorsitzende gerecht werden: der SPD einen Dienst erweisen."/DP/he