Pressestimme: 'Hessische Niedersächsische Allgemeine' zu Neuwagen

KASSEL (dpa-AFX) - 'Hessische Niedersächsische Allgemeine' zu Neuwagen

Wer einen großen, schweren Wagen fahren will, der zahlt schon heute einen höheren Preis und wird sich auch von einem Aufschlag nicht von seinem Auto abbringen lassen.



Schon allein deswegen geht Umweltministerin Schulzes Bonus-Malus-Idee am Kern des Problems vorbei. Es ist auch völlig unverständlich, warum SUVs zum Feindbild aufgebaut werden, wenn es um den CO2-Ausstoß geht. Ob ein Fahrzeug ein Spritfresser ist, hängt vor allem von der Motortechnik ab und nicht von der Karosse. Premiumhersteller wie Jaguar und Mercedes bieten schon heute SUV mit E-Antrieb an. Deren Käufer würden auch von einem Bonus-System profitieren. Ist das in Schulzes Sinne?/yyzz/DP/zb