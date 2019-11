Pressestimme: 'Hessische Niedersächsische Allgemeine' zu Nato

KASSEL (dpa-AFX) - "Hessische Niedersächsische Allgemeine" zu Nato:

"Macron versucht, nur das voranzutreiben, was ohnehin geboten ist: Europa muss sich verteidigungspolitisch so stark aufstellen, dass die USA den Eindruck verlieren, sie müssten im Bündnisfall die Kastanien stets allein aus dem Feuer holen.



Die europäische Emanzipation wäre ein Schritt hin zu einer gerechteren Verteilung der Bündnislasten. Würde Europa mehr Verantwortung übernehmen, wäre dies eben keine Entkopplung der Interessen, sondern so entstünde neues transatlantisches Vertrauen - es gibt auch eine Zeit nach Trump. Zum anderen versicherten sich die Europäer gegenseitig, regionalen Konflikten vor der Haustür wirksam begegnen zu können - auch ohne Hilferuf über den Teich."/yyzz/DP/he