Pressestimme: 'Hessische Niedersächsische Allgemeine' zu Lebensmittelgipfel

KASSEL (dpa-AFX) - 'Hessische Niedersächsische Allgemeine' zu Lebensmittelgipfel

In dem Interessengeflecht zwischen Supermarktriesen, Molkereien und Fleischverarbeitern einerseits und den Bauern anderseits ist es der Bundeskanzlerin hoch anzurechnen, dass sie kein Missverständnis über die Frage zulässt, ob mit ihr eine Art Sozialismus mit staatlich verordneten Mindestpreisen zu machen sei.



Umso mehr kommt es aber auf die Verbesserung bestehender Regelungen an: Dumpingverbote, Kündigungs- und Stornierungsbedingungen von Lieferverträgen, die Regulierung von Sondervereinbarungen über Produktbedingungen. Auch die verabredete Beschwerdestelle für Landwirte erscheint sinnvoll. Letztlich aber kommt es auf den Kunden an. Er sollte wissen: Je weniger verarbeitet die Produkte sind, die er kauft, je regionaler sie erzeugt werden, desto mehr profitieren die Landwirte davon. Genau das liegt in hohem öffentlichen Interesse.