Pressestimme: 'Hessische Niedersächsische Allgemeine' (Kassel) zu Pflege

KASSEL (dpa-AFX) - "Hessische Niedersächsische Allgemeine" zu Pflege

Sicher, auch mit dem neuen Gesetzentwurf kann man keine Krankenschwestern und -pfleger backen.



Aber das kann niemand. Insofern ist jeder Schritt, der zu einer Aufwertung des Berufes führt, ein Schritt in die richtige Richtung. Das geht nicht ohne Druck von der politischen Ebene. Wer ihn nicht macht, weil eben alles so schwierig ist und so viele Interessen berücksichtigt werden müssen, hat schon verloren. Der Erfolg einer Regierung wird nicht an den Renditen von Krankenhäusern gemessen, sondern daran, ob sie ihrer sozialen Verantwortung gerecht geworden ist./al/DP/mis