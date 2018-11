Pressestimme: 'Hessische Niedersächsische Allgemeine' zu Hartz IV

KASSEL (dpa-AFX) - "Hessische Niedersächsische Allgemeine" zu Hartz IV:

"Die Grünen machen nun ernst mit ihrer Ambition, der SPD den ersten Rang als Volkspartei der linken Mitte abzuringen.



Dazu genügt eben nicht mehr nur das alte Öko-Leitmotiv, sondern auch Kompetenz und Initiative in Sachen Sozial- und Arbeitsmarktpolitik. Dass sich Deutschland damit in einer Überbietungskonkurrenz zum Ausbau von Sozialleistungen befindet, machen die derzeitigen Berliner Wellness-Wochen so problematisch. Habecks Konzept stutzt nämlich Gerhard Schröders bewährtes Prinzip des Förderns und Forderns aufs Fördern. Der Grünen-Chef will die Garantiesicherung bedingungslos machen, was aber nur funktioniert, wenn es andere Steuerzahler finanzieren. Letztlich wäre das der Abschied vom Leistungsprinzip."/be/DP/he