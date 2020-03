Pressestimme: 'Hessische Niedersächsische Allgemeine' zu Flüchtlingskrise

KASSEL (dpa-AFX) - "Hessische Niedersächsische Allgemeine" (Kassel) zu Flüchtlingskrise:

Dass Griechenland die Grenze abriegelt, dass Menschen im Niemandsland zwischen den beiden Staaten ohne ausreichende Versorgung gefangen sein werden - all das hat Erdogan einkalkuliert.



Er missbraucht Flüchtlinge als Spielball seiner Machtinteressen. Das ist im höchsten Maß verachtenswert und widerwärtig. Menschlichkeit wird hier absichtlich vor den Augen der Weltöffentlichkeit mit Füßen getreten. Erdogan will mit der Aufkündigung des Flüchtlingspakts mit der EU erreichen, dass er endlich Beistand für seinen Syrienfeldzug erhält. Wenn er schon keine Militärhilfe bekommt, will er wenigstens Geld erpressen./zz/DP/mis