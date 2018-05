Pressestimme: 'Hessische Niedersächsische Allgemeine' zu Babtschenko

KASSEL (dpa-AFX) - Die "Hessisch Niedersächsische Allgemeine" schreibt zum Fall Babtschenko:

"Was war das denn? Ein Thriller wie von Altmeister John le Carré? Oder doch nur ein Schmierenstück aus dem Tollhaus Ukraine? So berechtigt am Morgen die Warnung vor vorschnellen Schuldzuweisungen war, so richtig ist am Abend die Warnung, nun die Version vom verhinderten Mordkomplott unkritisch zu übernehmen.



Wenn Geheimdienste die Finger im Spiel haben, ist stets Vorsicht geboten. Immer geht es auch um Camouflage, um das Verschleiern von unbequemen Wahrheiten und das Inszenieren alternativer Fakten. Auch in der Ukraine, die von außen russischer Aggression ausgesetzt ist und deren rechtsstaatliche Ordnung im Innern von Korruption und Machtmissbrauch bedroht ist."