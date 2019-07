Pressestimme: 'Heilbronner Stimme' zur Lage der Seenotretter im Mittelmeer

HEILBRONN (dpa-AFX) - "Heilbronner Stimme" zur Lage der Seenotretter im Mittelmeer:

"Der Aufschrei ist groß, wie die Demonstrationen an diesem Wochenende gezeigt haben.



Kann es sich Europa leisten, Seenotrettern das Anlegen in sicheren Häfen zu verweigern? Den Rechtspopulisten Matteo Salvini wird niemand mehr zum Einlenken bewegen. Als italienischer Innenminister und heimlicher Herrscher des Landes vollzieht er das, was er seinen Wählern versprochen hat und wofür er derzeit in Italien den höchsten Zuspruch in der eigenen Bevölkerung erhält. Das ist grausam für die Betroffenen und im höchsten Maße unchristlich. Doch die eigentlichen Ursachen liegen viel tiefer. So lange Schlepperbanden die Flüchtenden mit der Aussicht auf Rettung im Mittelmeer ausbeuten können, so lange funktioniert deren infames Geschäftsmodell - den Tod billigend in Kauf nehmend."/yyzz/DP/he