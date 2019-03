Pressestimme: 'Heilbronner Stimme' zur EZB-Entscheidung

HEILBRONN (dpa-AFX) - "Heilbronner Stimme" zur EZB-Entscheidung:

"Für Sparer hat sich seit gestern die Hoffnung zerschlagen, in absehbarer Zeit wieder nennenswert Zinsen auf ihre Spareinlagen zu bekommen.



Vielmehr wird die seit Jahren anhaltende Geldvernichtung weitergehen, weil die Inflationsrate höher ist als die Zinsen. Kreditnehmer und Häuslebauer wird es freuen. Doch alle, die finanzielle Vorsorge betreiben wollen, sollten sich spätestens jetzt nach alternativen Sparformen umsehen. Wer eine halbwegs vernünftige Rendite anstrebt, kommt an Aktien-Investments auch in bewegten Börsenzeiten kaum vorbei."/DP/jha