Pressestimme: 'Heilbronner Stimme' zur Begegnung Trump/Kim Jong Un

HEILBRONN (dpa-AFX) - Die "Heilbronner Stimme" zur Begegnung Trump/Kim Jong Un:

"Die Bilder von Panmunjom sind kaum noch steigerungsfähig.



Nun muss aber dringend Substanz an die Stelle der Symbolik treten. Diktator Kim Jong Un muss atomare Abrüstung garantieren und den Nordkoreanern mehr Freiheiten und einen Weg zum Wohlstand gewähren, der möglicherweise auch das Tor zu einer friedlichen Vereinigung öffnet. Donald Trump seinerseits geht ins Risiko, denn mit seinem Schritt wertet er Kim zunächst weiter auf. Der Präsident weiß aber: Die US-Bürger sind der Kriege müde. Die spektakulären Bilder von der am stärksten gesicherten Grenze der Welt sind daher auch für den Wahlkämpfer Trump ein Trumpf. In der vergangenen Woche stellten sich 20 demokratische Bewerber fürs Präsidentenamt dem US-Publikum, und auch der Amtsinhaber dürfte bemerkt haben, dass es einige starke Kandidatinnen und Kandidaten gibt."/yyzz/DP/fba