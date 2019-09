Pressestimme: 'Heilbronner Stimme' zur Autobranche

HEILBRONN (dpa-AFX) - "Heilbronner Stimme" zur Autobranche:

"Absatzrückgänge, die Kratzer im Lack der Heimspiel-Automesse IAA, Umweltproteste, der Rückzug von VDA-Präsident Bernhard Mattes: Man könnte meinen, dass es für die deutsche Autobranche nicht mehr schlimmer kommen könnte.



Doch der Dieselskandal macht auch dies möglich: Mit der Ordnungsstrafe von 870 Millionen Euro - das ist mehr als Audi bezahlen musste - ist endgültig klar, dass auch die Stuttgarter in Sachen Dieselmanipulation keine weiße Weste haben. Und VW? Mit Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch und Vorstandschef Herbert Diess rücken zwei Manager in den Fokus der Justiz, die den Konzern seit 2015 über Wasser gehalten und ihm wieder eine Richtung gegeben haben. Das macht die Anklage so gefährlich für VW."/yyzz/DP/he