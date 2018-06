Pressestimme: 'Heilbronner Stimme' zum WM-Aus der Nationalmannschaft

HEILBRONN (dpa-AFX) - "Heilbronner Stimme" zum WM-Aus der Nationalmannschaft:

"Spätestens jetzt ist klar, warum Deutschland in Zeiten des weltweiten Um- und Aufbruchs blindlings den Kontakt zur Spitze verliert.



Denn die satten und unmotivierten Fußballer stehen beispielhaft für all das, was in unserem Land schief läuft. Wozu anstrengen, wozu Neues riskieren, wozu sich selbst hinterfragen. Geht irgendwie auch so. Nicht nur im Fußball sind wir längst überholt worden. Wir werden es auch in der Wirtschaft, in der Bildung, bei der Digitalisierung - auf vielen Sektoren. Der angefressene Speck macht müde und träge - nicht nur die Fußballer. Feuer und Leidenschaft - vielerorts Fehlanzeige. Garantierte Rundumversorgung darf schon sein, am besten noch einen gesetzlich vorgeschriebenen Chill-Out-Raum mit Play-Station und Sofa als Standardeinrichtung für alle Unternehmen. Das also ist leistungsfördernd. Mag sein, dass ich das nicht verstehe. Aber die Welt versteht Deutschland auch nicht mehr."