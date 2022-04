Pressestimme: 'Heilbronner Stimme' zum Streit um Waffenlieferungen

HEILBRONN (dpa-AFX) - "Heilbronner Stimme" zum Streit um Waffenlieferungen:

"Dass CDU-Chef Friedrich Merz der Ampel gönnerhaft anbietet, einen gemeinsamen Antrag zu erarbeiten und von einem "aufrichtigen Gesprächsangebot" spricht, ist als Parteitaktik einzustufen. Merz weiß ganz genau, dass sich die Bundesregierung in einer so zentralen Frage wie der Lieferung schwerer Waffen in ein Kriegsgebiet nicht von der Opposition vorführen lassen kann. Deshalb ist es nur folgerichtig, dass die Ampel-Koalition einen eigenen Antrag vorbereitet. Dabei wird es darum gehen, beim komplexen Thema Waffenlieferungen eine klare gemeinsame Linie zu finden, die der Ukraine schnelle und wirksame Hilfe verspricht. Wenn das gelingt, hätte der Unions-Antrag tatsächlich einen positiven Effekt gehabt - freilich nicht jenen, den sich CDU und CSU versprochen hatten."/ra/DP/jha