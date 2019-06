Pressestimme: 'Heilbronner Stimme' zum Mordfall Lübcke

HEILBRONN (dpa-AFX) - "Heilbronner Stimme" zum Mordfall Lübcke:

"Selbst wenn es "nur" ein Einzeltäter war, gibt es unzählige Mitschuldige an Lübckes Tod.



Das sind all die Hetzer, die in den sogenannten sozialen Netzwerken auf übelste Weise Stimmung gegen den CDU-Politiker wegen dessen Flüchtlingspolitik gemacht haben. Auch gegen sie muss der Rechtsstaat mit aller gebotenen Härte vorgehen."/yyzz/DP/tav