Pressestimme: 'Heilbronner Stimme' zu deutsche Verteidigungsausgaben

HEILBRONN (dpa-AFX) - "Heilbronner Stimme" zu deutsche Verteidigungsausgaben:

"Die Sicherheit Deutschlands wird auch am Hindukusch verteidigt, betonte der damalige Verteidigungsminister Peter Struck im Jahr 1 nach dem Terror vom 11. September. Die Lage ist seither noch komplizierter geworden.



Radikale Islamisten haben eine permanente Bedrohungslage geschaffen. Europa ist mit dem Ukraine-Konflikt wieder Schauplatz kriegerischer Handlungen. China, Russland und andere rüsten massiv auf. In vielen Ländern Südamerikas und Afrikas gibt es bewaffnete Auseinandersetzungen. In Syrien tobt ein Krieg mit wechselnden Fronten und Protagonisten. Wenn nun also die Bundesrepublik 2020 mehr Geld in die Verteidigung investiert, ist dies mehr als eine Reaktion auf das Drängen aus den USA. Denn es geht hier auch darum, unsere Soldatinnen und Soldaten auszustatten und abzusichern. Staatsbürger in Uniform, die unsere Freiheit und Demokratie verteidigen und mit ihrem Engagement in Krisengebieten verhindern, dass mehr Menschen vor Krisen fliehen."/be/DP/he