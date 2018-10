Pressestimme: 'Heilbronner Stimme' zu Merkel

HEILBRONN (dpa-AFX) - Die "Heilbronner Stimme" zu Merkel:

"Es stellt der Kanzlerin kein gutes Zeugnis aus, dass sie diesen Rückzug angeblich schon in der Sommerpause für sich entschieden hat.



In die Wahlkämpfe ging sie mit einer anderen Wahrnehmung - und dafür wurden die Unionsparteien abgestraft. Jetzt hat Angela Merkel die letzte Ausfahrt auf dem Weg in die politische Sackgasse genommen. Dass sie aber das Steuer des Landes noch drei Jahre lang in Händen halten kann, ist kaum denkbar."