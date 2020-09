Pressestimme: 'Heilbronner Stimme' zu Martin Winterkorn

HEILBRONN (dpa-AFX) - Die "Heilbronner Stimme" zu Martin Winterkorn:

"Die Zulassung der Anklage gegen Winterkorn zeigt, dass man eben nicht die Kleinen hängt und die Großen laufen lässt, wie in der Bevölkerung häufig geargwöhnt wird.



Das heißt freilich nicht, dass Martin Winterkorn wirklich verurteilt wird. Bis zum Urteilsspruch gilt auch für ihn die Unschuldsvermutung - wenngleich die Richter mit dem Hinweis auf die hohe Verurteilungswahrscheinlichkeit die Richtung vorgeben haben. Es ist in der Tat kaum vorstellbar, dass ein Konzernchef, der berüchtigt war für seine sprichwörtliche Detailversessenheit und Kontrollwut, nichts von einem Betrug dieses Ausmaßes gewusst haben will. Es spricht viel dafür, dass der frühere Chef des weltgrößten Autobauers der Meinung war, mit dem Abgasbetrug durchzukommen. Winterkorn wäre nicht der erste Manager, dem seine Hybris zum Verhängnis wird."