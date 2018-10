Pressestimme: 'Heilbronner Stimme' zu Landtagswahl in Bayern

HEILBRONN (dpa-AFX) - "Heilbronner Stimme" zu Landtagswahl in Bayern:

"Die Schuldzuweisung für das Ende der CSU-Dominanz hatte schon längst vor dem Schließen der Wahllokale begonnen, was ein verheerendes Signal an die Wähler bedeutete.



Natürlich war Horst Seehofer, ein Totalausfall als Innenminister und weltentrückter CSU-Chef, am Absturz maßgeblich beteiligt. Einen nicht minder großen Anteil am Niedergang trägt jedoch auch Ministerpräsident Markus Söder. Seit er vor einem halben Jahr das Amt übernommen hat, sackte seine Partei von über 40 Prozent bei den Umfragen dramatisch ab. Da halfen alle Milliardengeschenke nichts, mit denen er sich Sympathiepunkte erkaufen wollte. Hinzu kam Söders mangelndes Landesvater-Gen. Nicht nur in der CSU werden jetzt die Messer gewetzt. Sollte die CDU in zwei Wochen in Hessen ebenfalls abgestraft werden, dürfte Kanzlerin Merkel nicht mehr zu halten sein. So oder so - die Wahl in Bayern hat eine Zeitenwende in der deutschen Politik eingeläutet."/be/DP/he